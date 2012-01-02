Раскрыто дело о краже 12 икон
19:48, 02 января 2012Общество
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Иностранец взломал дверь в церковь
В Калиновском районе Винницкой области в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан 46-летний иностранный гражданин (цель пребывания в Украине выясняется).
Как сообщили УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВД Украины, выяснилось, что этот гражданин ночью 29 декабря прошлого года сломал замки входных дверей, проник в помещение церкви и похитил 12 икон.
Похищенное изъято.
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