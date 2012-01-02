Госпитализирован раненный из самопала
19:28, 02 января 2012Общество
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Сообщает тернопольская УМЧС
В Тернопольской области огнестрельное ранение получил 38-летний мужчина.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды областного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины, инцидент произошел вчера в 9 часов утра в селе Антоновка Шумского района. Мужчина с ранением правого бедра, повреждением мышц и венозным кровотечением был доставлен в Кременецкую районную больницу.
По данным спасателей, травмы потерпевший получил в результате выстрела из самопала.
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