В Польше задержали московского прокурора

В Польше задержан бывший заместителя прокурора Московской области Александра ИГНАТЕНКО, подозреваемый в получении крупной взятки за покровительство подпольным игровым салонам.

Как сообщает Лента.ру, штурмовая группа Агентства внутренней безопасности задержала А.ИГНАТЕНКО на польском горном курорте Закопане. Туда он приехал два дня назад и встретился с женой и ребенком.

По информации польской радиостанции RMF FM, на выезде из города машину, в которой находился А.ИГНАТЕНКО, остановили сотрудники польских правоохранительных органов. А.ИГНАТЕНКО, который пользовался литовским паспортом, сопротивления не оказал. Радиостанция предполагает, что экс-заместитель прокурора будет переправлен в Варшаву, откуда вскоре депортирован в Россию, где он проходит обвиняемым по так называемому "игорному делу".

Следственный комитет РФ объявил А.ИГНАТЕНКО в розыск еще в июле 2011 года.

В ноябре 2011 года Интерпол заявил, что получил документы на розыск А.ИГНАТЕНКО. В том же месяце объявление в розыск прокурора одобрила Генпрокуратура.

А.ИГНАТЕНКО - один из главных фигурантов "игорного дела". Оно было заведено в феврале 2011 года в отношении бизнесмена Ивана НАЗАРОВА. Его подозревают в создании сети подпольных казино в Подмосковье под контролем областных прокуратуры и милиции.

В апреле 2011 года А.ИГНАТЕНКО был уволен. По версии следствия, именно он получил за покровительство нелегальным казино 47 миллионов рублей. После возбуждения уголовного дела А.ИГНАТЕНКО выехал за рубеж. Еще несколько прокуроров были арестованы.