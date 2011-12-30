У Львовской областной милиции - новый начальник

Начальником Главного управления МВД Украины во Львовской области приказом министра внутренних дел Украины назначен генерал-майор милиции Александр РУДЯК.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня первый заместитель министра внутренних дел Украины генерал-лейтенант милиции Сергей ЧЕРНЫХ представил личному составу милиции области нового руководителя. Официальное представление А.РУДЯКА состоялось при участии его предшественника на этом посту генерал-майора милиции Богдана ЩУРА, председателя Львовской ОГА Михаила КОСТЮКА, городского председателя Львова Андрея САДОВОГО.

С.ЧЕРНЫХ объявил приказ министра о назначении нового руководителя Главного управления МВД Украины во Львовской области и отметил, что „А.РУДЯК имеет большой организационный опыт и талант розысника”.

В свою очередь А.РУДЯК поблагодарил за выраженное ему доверие и отметил, что „никаких революций: ни кадровых, ни организационных - не будет”.

„Мы будем исполнять возложенные на нас обязанности - защищать права и свободы граждан”, - подчеркнул А.РУДЯК.

Первый заместитель министра внутренних дел также поблагодарил за работу Б.ЩУРА, который сегодня будет представлен начальником Управления МВД Украины в Волынской области, и пожелал успехов в новой должности.

Председатель Львовской ОГА М.КОСТЮК, в свою очередь, отметил, что Львовская область передает на Волынь опытного оперативника, и выразил надежду, что новый руководитель милиции Львовской области А.РУДЯК „принесет во Львовскую область ветер спокойствия, уверенность и стабильность в регионе».

Справка УНИАН. А.РУДЯК родился в Полтавской области 11 марта 1967 года. Генерал-майор милиции. Имеет два высших образования: педагогическое и юридическое.

Службу в органах внутренних дел А.РУДЯК начал с 1992 года в должности оперуполномоченного уголовного розыска Октябрского райотдела милиции города Полтавы. С июня 1994 года - оперуполномоченный по особо важным делам Лубненского отдела по борьбе с организованной преступностью при УМВД. С мая 2000 года - начальник поселкового отделения милиции пгт Градизк Глобинского РО. С января 2001 года возглавлял Хорольский райотдел милиции, а с июня 2003 года занимал должность исполняющего обязанности заместителя начальника управления - начальника отдела по борьбе с организованными преступными группировками и лидерами преступной среды УБОП УМВД. С июля 2003 года - заместитель начальника управления - начальник отдела по борьбе с организованными преступными группировками и лидерами преступной среды УБОП УМВД. С марта 2004 года А.РУДЯК отправлен в распоряжение ГУМВД Украины в АР Крым, где занимал должность первого заместителя начальника ГУМВД Крыма. С 22 марта 2010 года А.РУДЯК возглавлял ГУМВД Украины в Полтавской области.