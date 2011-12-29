«Острожская академия» переизбрала ректора

Ректором Национального университета «Острожская академия» переизбран профессор, Герой Украины Игорь ПАСИЧНИК.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе университета, на эту должность он избран на собрании трудового коллектива вуза.

Из 130 делегатов 128 проголосовали за его кандидатуру, и только двое высказались против.

Как сообщалось ранее, несколько месяцев назад приказом Минобразования И.ПАСИЧНИК был освобожден от должности ректора «Острожской академии» в связи с истечением срока его полномочий в этой должности, после того он исполнял обязанности ректора.

Следует отметить, что И.ПАСИЧНИК так и не дождался выдвижения других кандидатов на должность ректора и был единственным претендентом на эту должность. Он возглавляет «Острожскую академию» со времени ее создания (возобновления) в 1994 году. Тогда, согласно Указу Президента Украины Леонида КРАВЧУКА, она была возобновлена как высшее учебное заведение под названием «Острожский коллегиум».