ПриватБанк обещает миллион за поимку преступников

Все пятеро человек, которые сегодня были расстреляны в отделении «ПриватБанка» в Донецке, являлись его сотрудниками.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте «ПриватБанка» со ссылкой на службу безопасности банка.

В сообщении отмечается, что 29 декабря отделение «Приватбанка» в самом центре Донецка подверглось разбойному нападению со стороны группы вооруженных преступников. Нападавшие хладнокровно расстреляли пятерых сотрудников банка, которые от полученных ранений скончались на месте.

«Мы шокированы этим зверским преступлением, и выражаем искреннее соболезнование родным и близким наших сотрудников, погибших от рук бандитов, – сказал председатель правления «ПриватБанка» Александр ДУБИЛЕТ. – С таким зверством мы встречаемся впервые за всю свою историю, в банке уверены, что это преступление будет раскрыто в самые сжатые сроки и убийцы людей понесут наказание».

Также в сообщении говорится, что «ПриватБанк» гарантирует выплату вознаграждения в размере 1 млн. грн. за информацию, которая будет способствовать раскрытию разбойного нападения на отделение банка и задержанию преступников.