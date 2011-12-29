В Измаиле - вооруженное ограбление Сбербанка

Сегодня преступник, вооруженный газовым пистолетом, совершил ограбление отделения Сбербанка в Измаиле Одесской области, сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью УМВД Украины в области.

Прибывшая следственно-оперативная группа установила, что «в момент нападения в отделении банка находился невооруженный охранник и 59-летняя кассир, которые не смогли противостоять грабителю», уточнили в милиции.

Нападавший приказал кассиру собрать все деньги в полиэтиленовый пакет, который принес с собой. Покидая с деньгами помещение банка, преступник, одетый в камуфлированную куртку и черную шапку с прорезями для глаз, произвел два выстрела вверх и скрылся в неизвестном направлении.