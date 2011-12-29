В Киеве без тепла остались 260 жилых домов

В Киеве в результате аварии на тепломагистрали без тепла остаются почти 260 жилых домов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Киевэнерго», прошлой ночью ремонтные бригады ПАО «Киевэнерго» локализовали повреждение тепломагистрали №4 от ТЭЦ-5 диаметром 1200 мм. Повреждение было выявлено 28 декабря в 22.49. Причина повреждения – изношенность теплопровода в связи с длительной эксплуатацией – 36 лет (был проложен в 1975 году).

В связи с повреждением временно ухудшилось теплоснабжение 1859 потребителей Шевченковского, Голосеевского и Соломенского районов: 1048 жилых домов, 668 ведомственных зданий, 60 лечебных заведений, 43 детских садика и 40 школ.

Локализовав поврежденный участок тепломагистрали, специалисты компании оперативно восстановили теплоснабжение большинства потребителей по резервным схемам. Таким образом, по состоянию на 10.00 29 декабря 1465 потребителей микрорайонов «Отрадный», «Чоколовка» и вдоль проспекта Победы уже получают тепло. Еще 394 потребителя, в том числе 258 жилых домов в микрорайонах «Теремки-1», «Теремки-2» и вдоль проспекта 40-летия Октября, получат тепло до конца дня.

Одновременно с подключением потребителей к резервным схемам теплоснабжения специалисты компании будут продолжать ликвидацию повреждения в круглосуточном режиме.

В целом высокая изношенность столичных сетей ежедневно вызывает возникновение около 20 повреждений, которые специалисты «Киевэнерго» ликвидируют на протяжении суток.