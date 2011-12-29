С сегодняшнего дня интернет-аптеки в Украине запрещены

Сегодня, 29 декабря 2011 г., вступает в силу приказ Министерства здравоохранения №723 от 31 октября 2011 г., которым утверждены новые Лицензионные условия (ЛУ) осуществления хозяйственной деятельности по производству лекарственных средств, оптовой, розничной торговле лекарственными средствами.

Об этом сообщает портал "ЛІГА:ЗАКОН".

Среди самых ярких изменений портал отмечает запрет дистанционной (через Интернет) торговли лекарственными средствами, а также продажи лекарственных средств почтой и через любые заведения (кроме аптечных) "и вне их", кроме случаев отсутствия аптеки или структурного подразделения аптеки в сельской местности, когда розничная торговля лекарственными средствами по перечню, установленному приказом Минздрава, осуществляется в помещениях фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, сельских, участковых больниц, амбулаториях, амбулаториях общей практики - семейной медицины работниками этих учреждений, имеющими медицинское образование, на основании договоров, заключенных с лицензиатом, имеющим лицензию на розничную торговлю лекарственными средствами.

Кроме того, в новых ЛУ прямо запрещается реклама лекарственных средств, которые отпускаются по рецепту, что соответствует требованиям Закона "О рекламе".

Несколько изменились требования к помещениям аптек в сельской местности. Нормотворец принял решение разграничить требования к общей минимальной площади для аптек, расположенных в поселках и поселках городского типа, - не менее 40 кв. м (для площади торгового зала - не менее 18 кв. м) и для аптек, расположенных в селах, - не менее 30 кв. м (для площади торгового зала - не менее 10 кв. м, помещения для хранения лекарственных средств - 6 кв. м; комнаты персонала - не менее 4 кв. м). Ранее требования к площади для всех аптек сельской местности устанавливались в размере не менее 40 кв.м.

Вместе с тем, ни одна из интернет-аптек, адреса которых выдают поисковые сети в Интернете, по состоянию на 10:15 29 декабря не разместила на своем сайте сообщения о прекращении деятельности.