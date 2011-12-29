Совет Европы проведет аудит молодежной политики Украины

Эксперты Совета Европы в 2012 году проведут аудит молодежной политики Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель председателя Государственной службы молодежи и спорта Украины Сергей ГЛУЩЕНКО на итоговой пресс-конференции по результатам работы этой Госслужбы в 2011 году.

“Приедут эксперты, которые оценят суть молодежной политики Украины, и интересно будет посмотреть на результаты аудита”, - сказал он и отметил, что Совет Европы выделил для этой программы 40 тыс. евро.

С.ГЛУЩЕНКО сообщил, что сегодня в Украине проживает около 14,5 млн. молодых людей в возрасте 14-35 лет. Это составляет почти треть всего населения страны.

Он отметил, что важной для молодежи проблемой остается трудоустройство. По его данным, в 2011 году на учете в государственных центрах занятости было 1,5 млн. чел., из которых почти половина – молодежь.

С.ГЛУЩЕНКО также сообщил, что сейчас в Украине работает 98 молодежных центров труда, которые за текущий год трудоустроили более 15 тыс. молодых людей и предоставили более 50 тыс. консультационных услуг.

В целом в течение 2011 года было трудоустроено около 300 тыс. молодых людей.

С.ГЛУЩЕНКО также напомнил, что другим важным направлением деятельности Госмолодежспорта Украины остается пропаганда активного и здорового образа жизни.

Он отметил, что среди стран Европы Украина все еще один из лидеров по количеству курящей молодежи. “Фактически 65% юношей и девушек курят”, - сообщил он.

С.ГЛУЩЕНКО отметил, что для привлечения молодежи к активному образу жизни была разработана Конституция здорового человека и проект концепции “Общегосударственной целевой социальной программы формирования здорового образа жизни молодежи Украины на 2013-2017 годы”.

Также он сообщил, что в госбюджете предусмотрена государственная поддержка программ, разработанных молодежными и детскими организациями, которая ежегодно распределяется по результатам конкурса. В 2011 году для поддержки общественных организаций было выделено 10 млн. грн., а победу в конкурсе одержали 65 организаций.

В целом на сегодняшний день в Украине зарегистрировано 182 всеукраинских молодежных общественных организаций, 19 всеукраинских союзов молодежных общественных организаций, 22 всеукраинские детские общественные организации и около 8 тыс. местных молодежных и детских общественных организаций.