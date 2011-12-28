МВД планирует перетасовать кадры на юге Украины

Министерство внутренних дел Украины планирует в ближайшее время провести кадровые перестановки в руководстве милиций Крыма, Одесской и Николаевской областей.

Об этом сегодня со ссылкой на источники в МВД пишут крымские СМИ.

Так, по информации портала «Крым.Комментарии», ожидается, что нынешний начальник крымской милиции Сергей РЕЗНИКОВ возглавит милицию Одесской области, а на его место в Крым придет Михаил СЛЕПАНЕВ, который сейчас возглавляет ГУ МВД в Николаевской области.

«Я правда оставляю должность начальника крымской милиции… Мне сделано такое предложение (возглавить ГУ МВД в Одесской области - ред.) от руководства МВД, официального приказа о моем назначении пока нет», - сказал С.РЕЗНИКОВ «Крымскому информационному агентству».

Начальник одесской милиции Михаил ЯЦКОВ написал заявление об уходе с должности по собственному желанию.

Кто может возглавить главк МВД в Николаевской области, СМИ не сообщают.