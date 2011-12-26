В Кременчуге прихожане пикетировали епархию УПЦ МП

Сегодня в Полтавской области прихожане Свято-Покровского храма Градижска приехали в управление Кременчугской епархии просить отменить указ епископа НИКОЛАЯ, который без объяснений снял с должности отца НЕКТАРИЯ.

Как передает корреспондент УНИАН, епископ Кременчугский НИКОЛАЙ издал указ об увольнении и переводе в Потоцкий монастырь настоятеля Свято-Покровского храма Градижска отца НЕКТАРИЯ.

Прихожане храма негативно восприняли новость о смене батюшки.

«Отец НЕКТАРИЙ за короткое время приобрел высокий духовный авторитет и уважение. Несмотря на свой возраст, он может дать совет тем, кто в нем нуждается. Он капитально отремонтировал храм и приблизил его к людям. Храм с ободранными стенами и протекающей крышей стал настоящим божьим домом», - отметил прихожанин храма, победитель телепроекта «Народна зірка» Сергей ЛОБ.

Жители Градижска сообщили, что приехали в епархию, чтобы узнать, почему отстранили от службы их батюшку, и требовали вернуть его на приход.

«К отцу НЕКТАРИЮ потянулись люди. Он дает им веру в Бога. Когда он пришел служить, то в церковь ходили единицы, а сегодня - сотни. Просто убирать и не спросив об этом общественность, прихожан, самого отца НЕКТАРИЯ - это не по-человечески получается. Мы пришли с миром. Он (епископ Кременчугский НИКОЛАЙ), конечно, же владыка и вправе распоряжаться кадрами, но он же должен прислушиваться к мнению людей», - сказал один из прихожан.

Еще одна женщина говорит, что прихожане уже составили письмо к епископу с требованием оставить им батюшку. Такое прошение уже подписали более 500 человек.

Мэр Градижска Василий КОМПАНИЕЦ сегодня также приехал отстаивать интересы прихожан. Однако епископ не сразу принял его. Мэр и меценаты долгое время ожидали встречи в коридоре епархии.

После того, как прихожане стали активно требовать встречи с епископом, он пригласил к себе только мэра. После этого мэр сообщил, что на отца НЕКТАРИЯ у епископа нет ни одной жалобы и увольнение - личная идея епископа.

Прихожане попросились на прием к епископу, однако он их не принял. Он вышел из своего кабинета, сел в машину и уехал.

Прихожане же сообщили, что они не впустят нового батюшку служить в их храме. Они еще раз обратятся к епископу с просьбой отменить свой указ и готовы массово ехать в Киев и добиваться правды и помощи у руководства УПЦ.