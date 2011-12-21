Судья разработал схему присвоения земель

Генеральная прокуратура Украины возбудила еще одно уголовное дело против экс-председателя Тульчинского районного суда Винницкой области, который разработал схему присвоения земельных участков.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Сотрудники СБУ разоблачили очередной факт противоправных действий бывшего председателя Тульчинского райсуда, создавшего схему присвоения земельных участков путем вынесения неправосудных решений о погашении фальшивых долгов.

В ходе досудебного следствия сотрудники СБУ обнаружили еще один факт противоправных действий судьи. В результате этой же схемы в собственность частному предпринимателю из Сумской области перешли 3 участка земли за счет погашения несуществующих долгов на сумму почти 3 млн. грн.

7 декабря 2011 года Гепрокуратурой в отношении судьи возбуждено еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.375 (вынесение судьей заведомо неправосудного приговора, решения или постановления) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, первое уголовное дело против экс-председателя Тульчинского районного суда Винницкой области было возбуждено в июле согласно ч.2 ст.366 (служебный подлог) и ч.2 ст.375 (вынесение судьей заведомо неправосудного приговора, решения или постановления) Уголовного кодекса Украины.

Тогда в ходе расследования СБУ установило, что судья и частный предприниматель из Донецка сфабриковали расписки о получении денежных займов владельцами 20 земельных участков, расположенных в Броварском районе Киевской области. По содержанию этих расписок донецкий кредитор в 2008 году якобы одолжил крестьянам суммы от 1 до 3 млн. грн. с условием возврата через месяц. Срок уплаты истек, сами «заемщики» о таких мошеннических манипуляциях не догадывались, а их земельные участки были оценены и обращены в интересах кредитора. О том, что они были «злостными должниками», и должны рассчитываться своими земельными паями, сами крестьяне узнали лишь получив на руки решение суда. Таким образом, мифический кредитор пытался присвоить 40 гектаров земли, а судья помог ему в этом, приняв неправосудное решение.