Работники тюрем живут и будут жить в общежитиях

Кабинет министров Украины предлагает не передавать общежития учреждений исполнения наказаний и следственных изоляторов в коммунальную собственность с дальнейшей их приватизацией.

Об этом говорится в законопроекте №9595 «О внесении изменений в статью 1 закона «Об обеспечении реализации жилищных прав жителей общежитий» (о жилом фонде пенитенциарной системы), внесенном в парламент 15 декабря т.г.

Согласно пояснительной записке к документу, передача общежитий учреждений исполнения наказаний и следственных изоляторов в коммунальную собственность вызовет массовую приватизацию помещений в этих общежитиях, и фактически приведет к ликвидации фонда жилых помещений в Государственной криминально-исполнительной службе Украины, что негативно повлияет на деятельность указанных учреждений и не позволит обеспечить жильем вновь принятых на службу или работу сотрудников.

Законопроектом предлагается исключить из сферы действия закона «Об обеспечении реализации жилищных прав жителей общежитий» работников Государственной криминально-исполнительной службы Украины.

Напомним, новая редакция данного закона предусматривает обязательную передачу общежитий в собственность территориальных общин с дальнейшей их приватизацией и определяет порядок этой процедуры.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября т.г. Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования правового регулирования обеспечения реализации жилищных прав жителей общежитий».

Верховная Рада Украины 8 сентября приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования правового регулирования обеспечения реализации жилищных прав жителей общежитий».