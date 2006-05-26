В Москве задержан соучастник покушения на Корбана

Сотрудники российских правоохранительных органов задержали в Москве гражданина Украины, подозреваемого в причастности к покушению на главу наблюдательного совета украинской компании "Славутич-Капитал" Геннадия КОРБАНА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам в Днепропетровске сообщил министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО.

По его словам, задержанный, в частности, подозревается в продаже огнестрельного оружия лицам, непосредственно совершившим покушение Г.КОРБАНА.

Ю.ЛУЦЕНКО также отметил, что расследование уголовного дела о покушении на Г.КОРБАНА почти завершено - уже задержаны посредник и исполнитель, а в отношении заказчика проводятся следственные действия, и в ближайшее время дело будет передано в суд.

Что же касается передачи задержанного в Москве гражданина, то, по словам министра, украинские правоохранители уже направили своим российским коллегам все документы, необходимые для экстрадиции подозреваемого.

Как сообщал УНИАН, вечером 19 марта в центре Днепропетровска было совершено покушение на председателя Наблюдательного совета депозитарно-фондовой компании «Славутич-Капитал», который в то время было кандидатом в депутаты Днепропетровского областного совета, Г.КОРБАНА. Около 22.00 неизвестный обстрелял автомобиль «Мерседес», в котором находились Г.КОРБАН и его охранник. По данным свидетелей, неизвестный осуществил несколько автоматических очередей по автомобилю с крыши дома, расположенного во дворе указанного дома.

Г.КОРБАН в результате обстрела не пострадал, его охранник получил несколько ранений.

По факту покушения на убийство Г.КОРБАНА прокуратурой Жовтневого района Днепропетровское возбуждено уголовное дело по ст. 15 и ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

6 апреля в Киеве, в поезде «Киев-Луганск», в результате совместной операции сотрудниками МВД и СБУ был задержан уроженец Чечни, который подозревается в покушении на Г.КОРБАНА.