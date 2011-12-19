Возбуждено 32 уголовных дела о защите прав детей

В Винницкой области с начала 2011 года с целью защиты прав детей прокурорами возбуждено 32 уголовных дела.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Винницкой области.

Из общего количества возбужденных уголовных дел 25 уже направлены в суд, с целью устранения выявленных нарушений закона внесено и удовлетворено 608 предписаний и представлений, 206 протестов, по результатам их рассмотрения привлечены к разным видам ответственности 596 должностных лиц, возмещено более 2 млн. грн.

В прокуратуре отмечают, что работниками образования допускаются неединичные нарушения прав детей на образование, факты насилия в отношении учеников, совершаются правонарушения, связанные с коррупцией. Не предпринимается надлежащих мер и для предотвращения травматизма учеников во время учебного процесса, а в отдельных районах такие случаи скрываются.

Службами по делам детей допускаются нарушения жилищных и имущественных прав детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Детям этой категории несвоевременно устанавливается соответствующий статус. Должностными лицами служб в отдельных районах не надлежащим образом ведется банк данных детей льготной категории, нарушаются права детей, которые воспитываются в приемных семьях, и тому подобное.

Прокурорскими проверками такие нарушения были выявлены в Винницком, Гайсинском, Калиновском, Казатинском, Песчанском, Томашпольском, Шаргородском и других районах.

По данным прокуратуры, органами внутренних дел не уделяется должное внимание информационно-аналитическому обеспечению профилактики правонарушений в подростковой среде, взаимодействию криминальной милиции по делам детей со службой участковых инспекторов милиции, следственными и другими подразделениями, с органами и заведениями образования, службой по делам детей. В большинстве из проверенных прокурорами отделов внутренних дел неэффективной является работа по предотвращению пьянства и наркомании среди несовершеннолетних.

В подразделениях криминальной милиции по делам детей отделов внутренних дел Жмеринского, Погребищенского, Песчанского, Шаргородского, Тульчинского и других районов недостаточно внимания уделяется контролю над поведением детей, обвиняемых в совершении преступлений, освобожденных из мест лишения свободы, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы, и тому подобное. В райотделах внутренних дел Томашпольского, Тульчинского, Тростянецкого и других районов не должным образом осуществляются профилактические мероприятия со взрослыми, которые побуждают несовершеннолетних к преступлениям и другой противоправной деятельности.