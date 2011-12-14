Национальный парк «Синевир» получил больше двух тысяч гектаров

Кабинет министров Украина своим распоряжением №1246 от 12 декабря т.г. разрешил национальному природному парку «Синевир» (Закарпатская обл.) расширить территорию на 2304 га за счет земель Хустского лесного опытного хозяйства.

Об этом говорится в тексте документа, размещенного на Правительственном портале.

Как указывается в распоряжении, правительство предоставило разрешение парку «Синевир» на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка площадью 2304 га (земли лесохозяйственного назначения) за счет земель государственного предприятия «Хустское лесное опытное хозяйство», расположенной за пределами населенных пунктов на территории Хустского района Закарпатской области, с дальнейшим предоставлением ее в постоянное пользование для расширения территории парка.

Справка УНИАН. «Синевир» — национальный парк в Украине. Находится на территории Межгорского и Хустского районов Закарпатской области.

В 1974 году был организован ландшафтный заказник общегосударственного значения «Синевирское озеро», а впоследствии — национальный парк «Синевир», который был создан по решению правительства Украины в 1989 году. Его площадь – 40 400 га, из них 5807 га отведено под заповедную зону. В состав парка входит и известное верховое олиготрофное болото Глуханя.

Общее количество видов произрастающих на территории парка растений - 914, из них 40 занесены в Красную книгу Украины.

Общее количество видов животных, обитающих на территории парка - 236, из них 22 занесены в Красную книгу Украины.