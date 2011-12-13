Мужчине, которого подстрелили во время налета на банк в Донецке, стало лучше

Состояние 31-летнего мужчины, получившего наиболее тяжелое ранение во время вчерашнего нападения грабителей на отделение банка «Кредит Агриколь» в Донецке, стабилизировалось.

Об этом УНИАН сообщили в управлении здравоохранения Донецкой облгосадминистрации.

Согласно сообщению, 31-летний Алексей МИНАКОВ был доставлен в хирургическое отделение Центральной городской клинической больницы №1 г. Донецка с проникающим огнестрельным ранением правой поясничной области в состоянии травматического шока 2-3 степени.

Ему была сделана операция, врачи диагностировали у пациента большую потерю крови и повреждение внутренних органов. «Пуля повредила пострадавшему печень, желудок и кишечник», – уточнили в облздравуправлении.

После операции состояние А.МИНАКОВА врачи оценивают как стабильное, средней тяжести.

«В настоящее время динамика у пациента стабильная, показатели удовлетворительные», - заключили в ОГА.

Как сообщал УНИАН, вчера в Калининском районе г. Донецка двумя неизвестными в масках было совершено вооруженное ограбление отделения банка «Кредит Агриколь», в результате которого были ранены три посетителя.

Пострадали трое мужчин – 46, 36 лет и 31 года. Первые двое получили огнестрельные ранения нижней трети левого бедра, третий – сквозное ранение поясничной области.

Злоумышленники забрали из кассы банка 900 тыс. грн., 30 тыс. долларов США, 19 тыс. евро и 400 тыс. российских рублей.