Украинцам предлагают самим лезть под машины?

Техническое состояние некоторых автобусов, которые перевозят граждан на отдых в Крым, не выдерживает никакой критики. Как передает корреспондент УНИАН, начальник Главного управления МВД Украины в Крыму Анатолий МОГИЛЕВ сегодня на брифинге в Симферополе сообщил, что за последнее время в Крыму были остановлены несколько неисправных автобусов, которые перевозили куротников.

Так, на Ангарском перевале был остановлен автобус марки «Кароза», перевозивший людей на экскурсию. При проверке была обнаружена неисправная тормозная система, правоохранители составили протокол. На днях также на Ангарском перевале был остановлен автобус «Кароза», перевозивший детей на отдых в Международный детский центр «Артек». При проверке автобуса были найдены технические неисправности.

В связи с такой ситуацией главный милиционер Крыма призвал граждан позаботиться о своей безопасности и безопасности своих детей. «Вы хоть на него (автобус – УНИАН) гляньте, - призвал А.МОГИЛЕВ. – Если он древний и старый, вы же себя подвергаете опасности!».

Как сообщал УНИАН, в июле в аварию под Алуштой попал пассажирский автобус марки "Кароза". На месте ДТП погибли 6 человек, более 40-ка были травмированы, еще один человек скончался от полученных травм в больнице. Автобус, перевозивший людей из Умани на отдых в Ялту, был технически изношен.