Жертвы вооруженного нападения на банк в Донецке - в тяжелом состоянии

Двое мужчин, раненых сегодня в результате вооруженного нападения на банк «Креди Агриколь» в Донецке, находятся в тяжелом состоянии, состояние третьего – средней тяжести.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой областной государственной администрации со ссылкой на Управление здравоохранения ОГА.

Согласно сообщению, в результате налета на банк вооруженных преступников огнестрельные ранения получили трое посетители банка - мужчины в возрасте 31, 36 и 46 лет. У одного из них - тяжелое ранение бедра, у второго – тяжелое ранение поясничной области, состояние третьего - средней тяжести, у него также ранение бедра.

«Двое госпитализированы в областную травматологию, третий – в хирургическое отделение горбольницы №1», - сказали в облздравуправлении, уточнив, что всем раненным оказана квалифицированная медицинская помощь.