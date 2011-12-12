В Крыму задержали банду налетчиков

В Крыму оперативники задержали троих подозреваемых в нападении на семью в Керчи, в результате которого один человек погиб.

Самому старшему налетчику 30 лет, младшему - 22 года. Ранее они привлекались к уголовной ответственности, сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МВД Украины в Крыму.

Нападение произошло в начале декабря и было тщательно спланировано - мужчины месяц следили за семьей. Один из нападавших был знаком с владельцем жилища.

Налетчики разбили стекло в окне кухни и проникли внутрь дома, где в это время находились пожилая семейная пара, их дочь и ее маленький ребенок. Угрожая ножом, потребовали отдать золото и деньги. 63-летний глава семейства вступил с налетчиками в борьбу. Во время схватки ему нанесли несколько ударов обрезом по голове, после чего связали. Позже пенсионер скончался в больнице.

Хозяева дома убеждали бандитов, что в их жилище нет крупной суммы денег, однако налетчики перевернули все в поисках наживы.

В это время приехал домой зять пенсионера. Мужчина был с другом. Задержать налетчиков им не удалось, те убежали, бросив на месте преступления обрез и нож.

Двое подозреваемых арестованы, им предъявлено обвинение по ч.4 ст. 187 УК Украины - разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц, соединенный с проникновением в жилище, направленный на завладение имущества в особо крупных размерах, соединенное с причинением тяжких телесных повреждений, а также ч. 2 ст. 121 УК - умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть.

Третий фигурант задержан в порядке ст. 115 УПК Украины - по подозрению в совершении преступления, ему предъявлено обвинение за организацию преступления по ч.3 ст.27, ч.4 ст.187 УК Украины.

Всем троим грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.