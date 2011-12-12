Завтра в Киеве - дождь

Завтра в Украине будет дождливая погода.

Как сообщили УНИАН в Гидрометцентре, 13 декабря будет облачно с прояснениями. Ночью в западных, Одесской и Николаевской областях умеренные, днем в Украине, кроме восточной части, небольшие дожди, в Карпатах с мокрым снегом. Ветер юго-западный, на юге и востоке юго-восточный, 5-10 м/с, в Карпатах и в южной части отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура в восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях ночью 3-8° мороза, днем около 0°; на остальной территории ночью от 2° мороза до 3° тепла, в Закарпатье, юге Одесской области и в Крыму 2-7° тепла, днем 1-6° тепла, в западных областях и на крайнем юге местами 7-11°.

В Киевской области завтра облачно с прояснениями. Ночью без осадков, утром и днем небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 1-6° тепла.

В столице также облачно с прояснениями. Ночью без осадков, утром и днем небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0°, днем 2-4° тепла.