В Великобритании обнаружен третий очаг заболевания ящуром

В Великобритании вечером 8 августа был подтвержден третий за неделю случай заболевания скота ящуром, пишет газета The Daily Telegraph.

На ферме в графстве Суррей, где были обнаружены заболевшие животные, уже забито 50 голов скота.

По словам ветеринаров, очередной очаг заболевания находится неподалеку от двух ферм, где ящур был обнаружен ранее.

Тем временем правительство Великобритании ослабило наложенные ранее ограничения на перевозки скота по стране. Это было сделано для того, чтобы дать возможность соответствующим службам отвозить на забой животных, у которых подозревают наличие ящура.

Одновременно с этим представители служб, занимающихся расследованием вспышки заболевания, провели первый допрос по этому делу. Допрашиваемым стал один из сотрудников компании Merial, которая пока считается наиболее вероятным источником распространения вируса.

Напомним, накануне выяснилось, что в лабораториях упомянутой компании не соблюдались нормы соблюдения мер биологической защиты: в помещениях ощущался сквозняк, некоторые комнаты не подвергались обязательной дезинфекции, сотрудниками игнорировались правила ношения защитных костюмов и так далее.

Одним из направлений деятельности компании Merial является изучение вируса, вызывающего ящур.

Лента.ру