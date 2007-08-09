Кто хочет ставить рекламу в метро - осталось две недели

Коммунальное предприятие „Киевский метрополитен” объявил конкурс на право размещения рекламной продукции на станциях метрополитена и снаружи подвижного состава.

Об этом говорится в сообщении метрополитена, обнародованном сегодня.

Срок принятия конкурсных предложений - 15 дней с момента публикации объявления о конкурсе.

Рассматривается размещение рекламной продукции на станциях Святошинско-Броварской линии: Академгородок, Житомирская, Святошин, Нивки, Берестейская, Шулявская, Политехнический институт, Гидропарк, Левобережная, Дарница, Черниговская, Лесная, Театральная (экспонирование с 01.12.2007);

Куреневско-Красноармейской линии: Лыбидская, Дворец „Украина”, Республиканский стадион, Майдан Незалежности, Почтовая площадь, Контрактовая площадь, Петровка, Оболонь, Минская, Героев Днепра;

Сырецко-Печерской линии: Бориспольская, Дворец спорта (экспонирование с 01.12.2007), Лукьяновская (экспонирование с 01.01.2008), Харьковская, Позняки, Славутич, Осокорки, Выдубичи, Дружбы народов, Печерская, Кловская, Дорогожичи, Сырец.

Предусмотрено, что участники конкурса должны предоставить конкурсное предложение отдельно по каждой станции (каждому лоту, 1 лот – 1 станция).

Кроме того, на конкурсе будет определен победитель на право размещения рекламы на вагонах метро. Количество поездов под размещение рекламы - 100 поездов (1 поезд – пять вагонов). Подготовка поезда до и после проката осуществляется отдельно, за счет претендента. 1 лот – 1 поезд (пять вагонов).

Согласно основным условиям конкурса, срок размещения рекламы - 1 год. Начальный размер за размещение рекламы определен в размере 120 тыс. грн. (с НДС) за одну станцию и 15 тыс. грн. (с НДС) за 1 поезд (5 вагонов) в месяц. Уплата регистрационного сбора за участие в конкурсе на право размещения рекламы по каждому лоту (1 лот – 1 станция, 1 лот – 1 поезд) составляет 1 тыс. грн. Причем, регистрационный сбор направляется на расчетный счет КП "Киевский метрополитен” на организацию проведения конкурса и возврату не подлежит.

Победителя конкурса будет определять специальная комиссия метрополитена. Критериями оценки конкурсных предложений будут цена и привлекательность художественно-архитектурного решения.

Метрополитеном принято решение, что специальная комиссия КП „Киевский метрополитен” имеет право отклонить конкурсное предложение на любом этапе оценки. В случае наличия двух и больше одинаковых предложений победитель будет определяться на втором этапе конкурса.

В условиях конкурса отмечается, что участниками конкурса могут быть как юридические, так и физические лица. Одновременно отмечается, что к участию не допускаются субъекты хозяйственной деятельности, которые, в частности, нарушали ранее заключенные договоры с КП „Киевский метрополитен”.

Дополнительная информация по тел: 238-44-88, 238-54-60.