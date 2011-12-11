Из-за пожара на шахте приостановлена работа
14:21, 11 декабря 2011Общество
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Сообщает Луганское ГУ МЧС
В Антраците Луганской области приостановлена работа шахты «Кухаревская» из-за пожара.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУ МЧС в Луганской области, 10 декабря на неработающей выработке было обнаружено задымление.
«На момент возникновения задымления в шахте находились три горняка, которые самостоятельно покинули рабочие места. Пострадавших нет. Шахта работу приостановила», - говорится в сообщении.
По состоянию на 7.00 воскресенья очаг возможного пожара не обнаружен, разведка продолжается. Идет подготовка к изоляции аварийного участка.
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