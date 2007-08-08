«Коррупция в высших эшелонах власти». Пресс-конференция Геннадия Москаля (телетрансляция)

9 августа, в 14.30 в пресс-центре УНИАН (ул. Крещатик, 4, конференц-зал) с трансляцией на «5-м канале» состоится пресс-конференция бывшего Представителя Президента Украины в Автономной Республике Крым, заместителя председателя СБУ генерал-лейтенанта милиции Геннадия МОСКАЛЯ на тему: «Коррупция в высших эшелонах власти».

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