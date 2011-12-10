Одесский облсовет вернул помещение «Просвите»

9 декабря сессия Одесского областного совета (91 голосом «за» при 7 «против») приняла решение предоставить в аренду областному объединению Общества «Просвита» им. Тараса Шевченко помещение для работы в городском Дворце студентов.

Как передает корреспондент УНИАН, согласно этому решению депутатов, «просвитяне» будут платить, как и большинство общественных организаций, за аренду помещения площадью 54 кв. м 1 гривню, в отличие от условий аренды офиса на улице Пушкинской,19, из которого в октябре этого года членов «Просвиты» выселили, потому что организация не в состоянии была платить арендную плату, приравненную к тарифу коммерческой структуры.

Председатель облсовета Николай ПУНДИК напомнил, что одесская организация «Просвита» успешно осуществляет свои уставные задачи по поддержке украинского языка и культуры, является самым старым культурно-образовательным объединением региона и одним из самых старых в Украине.

Стоит отметить, что сегодняшнюю сессию облсовета пикетировали несколько активистов украинофобской организации «Дозор», которые выкрикивали оскорбления в адрес руководства облсовета и призывали депутатов не голосовать за предоставление «Просвите» помещения для работы.