На Волыни представлен новый прокурор

23:20, 09 декабря 2011
Общество
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Сообщает пресс-служба

Сегодня заместитель генерального прокурора Украины Анатолий ПРИШКО представил нового прокурора Волынской области Андрея ПАРАКУ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Бывший прокурор Волынской области Андрей ГИЛЬ теперь будет работать заместителем прокурора Ровенской области.

Как сообщалось, 37-летний А.ПАРАКА до этого занимал должность первого заместителя прокурора Ивано-Франковской области.

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