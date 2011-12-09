На Волыни представлен новый прокурор

Сообщает пресс-служба

Сегодня заместитель генерального прокурора Украины Анатолий ПРИШКО представил нового прокурора Волынской области Андрея ПАРАКУ. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры области. Бывший прокурор Волынской области Андрей ГИЛЬ теперь будет работать заместителем прокурора Ровенской области. Как сообщалось, 37-летний А.ПАРАКА до этого занимал должность первого заместителя прокурора Ивано-Франковской области.

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