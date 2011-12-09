Во Львове задержали «вора в законе» Рамаза Цикоридзе

Сегодня сотрудники спецподразделения львовского УБОП задержали во Львове влиятельного „вора в законе”, уроженца Грузии Рамаза ЦИКОРИДЗЕ, известного в криминальных кругах, как "Рамаз Кутаисский".

Об этом сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах.

По информации источника, Р.ЦИКОРИДЗЕ был задержан сегодня около 12.00 на территории Шевченковского района Львова.

По информации ТСН, на территории Украины Рамаз Кутаисский пытался активно влиять на криминогенную ситуацию. Он вместе с другими авторитетами принимал участие в "воровских сходках" и создал преступные группы, которые специализировались на имущественных и автомобильных кражах. Отметим, что в конце октября в Киеве была сорвана сходка грузинских "воров в законе" и арестованы еще трое авторитетов.

В 2008 году Рамаз Кутаисский вел активный "воровской" образ жизни на территории России - был "смотрящим" по Ростовской области. В марте этого года его задержали работники российского УБОП и депортировали в Грузию через Украину, но туда он не долетел: сбежал с самолета в Украине и находился в Киеве.

Вор и его подельник задержаны по подозрению в совершении преступлений по статьям "кража", "подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов" и "незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ".