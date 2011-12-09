Мужчина пытался продать автомат и гранату

Сотрудники Ильичевского райотдела милиции Одесской области задержали 35-летнего мужчину при попытке сбыта оружия.

Как сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью УМВД Украины в области, при задержании у него изъяты, в частности, автомат АКС 74У и 196 патронов калибра 5,45 мм, граната РГД и 4 запала.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1.ст. 263 (сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины.