В Харькове около 150 чернобыльцев пикетируют Пенсионный фонд

В Харькове около 150 представителей чернобыльских организаций региона пикетируют управление Пенсионного фонда Украины с требованием выполнения решений судов о назначении пенсий.

Как передает корреспондент УНИАН, люди собрались вблизи подъезда № 2 здания Госпрома, где расположено Главное управление Пенсионного фонда Украины в Харьковской области.

Чернобыльцы требуют запретить управлению Пенсионного фонда самовольно изменять размер назначенных пенсий.

Пикетчики отмечают, что невывполнение государством решений судов противоречит ряду законов и Конституции Украины. Люди не исключают, что в ближайшее время они прибегнут «к более радикальным формам протеста».

У подъезда № 2 Госпрома дежурит наряд милиции. По данным милиционеров, в акции принимают участие не более 50 человек.