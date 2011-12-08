В Харькове около 150 чернобыльцев пикетируют Пенсионный фонд
Чтоб не урезали назначенные судом пенсии
В Харькове около 150 представителей чернобыльских организаций региона пикетируют управление Пенсионного фонда Украины с требованием выполнения решений судов о назначении пенсий.
Как передает корреспондент УНИАН, люди собрались вблизи подъезда № 2 здания Госпрома, где расположено Главное управление Пенсионного фонда Украины в Харьковской области.
Чернобыльцы требуют запретить управлению Пенсионного фонда самовольно изменять размер назначенных пенсий.
Пикетчики отмечают, что невывполнение государством решений судов противоречит ряду законов и Конституции Украины. Люди не исключают, что в ближайшее время они прибегнут «к более радикальным формам протеста».
У подъезда № 2 Госпрома дежурит наряд милиции. По данным милиционеров, в акции принимают участие не более 50 человек.