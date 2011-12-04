Из луцкого ЦУМа пришлось спасать людей

В Луцке потушили пожар в ЦУМе, охвативший площадь свыше 400 кв. м.

Как передает корреспондент УНИАН, на момент прибытия пожарных, половина первого этажа была охвачена пламенем.

По словам начальника управления МЧС Украины в Волынской области Владимира ГРУШОВИНЧУКА, кроме первого этажа, частично пожар зацепил второй этаж. Задымленность распространилась по всему помещению магазина.

В тушении пожара принимали участие 9 автомобилей гарнизона и свыше 40 человек личного состава.

На месте события работает специально созданная комиссия, в которую вошли представители Министерства внутренних дел и органов власти.

Предварительная версия причины пожара - «короткое замыкание электропроводки, перегрузки в сети от многих бытовых приборов», сообщил В. ГРУШОВИНЧУК.

«Оценку правомерности подключения тех или иных электроприборов дадут стражи порядка, но претензии будут до владельца и к предпринимателям, которые эксплуатировали помещение с нарушением правил пожарной безопасности», - отметил руководитель областного главка МЧС.

Также он подтвердил, что существовала угроза взрыва автомобиля, который находился на первом этаже ЦУМа.

С верхних этажей магазина пришлось эвакуировать 7человек. Трое женщин находились на 3 этаже, еще четверо - на 4. Они были в шоковом состоянии, поэтому спустив женщин по пожарной лестнице, им была оказана первая медицинская помощь.

Во время пожара никто не пострадал.