На завтра синоптики обещают дождь

Завтра, 5 декабря, на территории Украины ожидается дождливая погода.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в частности, в западных областях дожди, в Прикарпатье сильные (в Закарпатье очень сильный дождь, в Карпатах очень сильный дождь и мокрый снег), днем в Карпатах и Закарпатье отдельные грозы.

На остальной территории без существенных осадков, только днем в северных и местами центральных областях дождь.

Ветер юго-западный, 9-14 м/с, порывы 17-22 м/с, на высокогорье Карпат 30-35 м/с.

Температура ночью 2-7° тепла, на побережье морей до 10°; днем 8-13°, в южной части до 16°, в восточных областях 4-9° тепла; в Карпатах на протяжении времени 0-5° тепла.

В Киеве и Киевской области завтра облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем дождь. Ветер юго-западный, 9-14 м/с, порывы 17-22 м/с.

Температура ночью по области 2-7° тепла, днем 8-13°; в Киеве ночью 4-6° тепла, днем 10-12°.