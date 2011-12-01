Черкасские власти подписали меморандум с афганцами

30 ноября Черкасская областная государственная администрация и облсовет подписали Меморандум о взаимодействии и сотрудничестве с областной организацией Союза ветеранов Афганистана (воинов-интернационалистов).

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасской облгосадминистрации, меморандум предусматривает сотрудничество сторон в оказании социальной и медицинской помощи ветеранам Афганистана и воинам-интернационалистам в соответствии с действующим законодательством.

Согласно этому меморандуму, каждая сторона взяла на себя определенные обязательства. В частности, власти области обязались способствовать в решении вопросов оказания медицинской и материальной помощи и социальных выплат. Союз ветеранов Афганистана и воинов-интернационалистов, в свою очередь, обязался способствовать облгосадминистрации, облсовету в вопросах социальной защиты ветеранов Афганистана, вносить соответствующие предложения в процессе формирования областного, местных бюджетов, в пределах своих полномочий оказывать всестороннюю моральную, материальную и другую поддержку ветеранам Афганистана и членам семей погибших, способствовать патриотическому воспитанию молодежи и всячески сотрудничать с органами исполнительной власти.

Все три стороны взяли на себя также совместные обязательства – разрабатывать и проводить ежегодно 15 февраля областные мероприятия по случаю Дня почтения памяти участников боевых действий на территории других государств.