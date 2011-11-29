Милиция задержала подозреваемого в убийстве фотокорра газеты «2000»
У мужчины - телесные повреждения
Работники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве фотокорреспондента газеты “2000” Виталия РОЗВАДОВСКОГО.
Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Киева.
В ходе проведенных первоочередных следственно-оперативных мероприятий работники милиции установили личность подозреваемого. “Он задержан, с ним проводятся следственные действия”, - отмечается в сообщении.
По данным милиции, во время драки подозреваемый также получил телесные повреждения.
Установлено, что конфликт между потерпевшим и подозреваемым произошел на бытовой почве.
Возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса о преднамеренном убийстве.
Как сообщал УНИАН, 28 ноября вечером в Киеве был убит фотокорреспондент газеты «2000» В.РОЗВАДОВСКИЙ.
По данным следователей, между журналистом и подозреваемым в совершении преступления возник конфликт на лестничной клетке в одном из домов на Харьковском жилом массиве столицы.
Потерпевший с многочисленными колото-резаными травмами шеи и лица был доставлен в Киевскую городскую больницу скорой помощи, где он умер сегодня около 3 часов ночи от потери крови.