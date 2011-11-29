Милиция задержала подозреваемого в убийстве фотокорра газеты «2000»

Работники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве фотокорреспондента газеты “2000” Виталия РОЗВАДОВСКОГО.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Киева.

В ходе проведенных первоочередных следственно-оперативных мероприятий работники милиции установили личность подозреваемого. “Он задержан, с ним проводятся следственные действия”, - отмечается в сообщении.

По данным милиции, во время драки подозреваемый также получил телесные повреждения.

Установлено, что конфликт между потерпевшим и подозреваемым произошел на бытовой почве.

Возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса о преднамеренном убийстве.

Как сообщал УНИАН, 28 ноября вечером в Киеве был убит фотокорреспондент газеты «2000» В.РОЗВАДОВСКИЙ.

По данным следователей, между журналистом и подозреваемым в совершении преступления возник конфликт на лестничной клетке в одном из домов на Харьковском жилом массиве столицы.

Потерпевший с многочисленными колото-резаными травмами шеи и лица был доставлен в Киевскую городскую больницу скорой помощи, где он умер сегодня около 3 часов ночи от потери крови.