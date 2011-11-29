Коммунисты просят севастопольцев отмыть Володю Ульянова

В Севастополе горком КПУ призвал горожан помочь в приведении в порядок памятника Володе Ульянову, который в ночь на понедельник неизвестные облили краской, а на постаменте оставили оскорбительные надписи.

Как сообщает сайт «Севастопольской газеты», в обращении говорится: «Сегодня мы постараемся содрать всю краску, которой был облит памятник. Вандалы краски не жалели, так что с самой скульптуры она хорошо сдирается, тем не менее, с собой необходимо захватить острые предметы, чтобы работа пошла быстрее».

По словам представителей КПУ, после того, как скульптура будет освобождена от краски, ее планируют покрасить в бронзовый или серебристый цвет, а вот гранитная тумба, на которой стоит памятник, шершавая, и краску с нее удалить непросто. «Мы будем советоваться со специалистами. Возможно, придется шлифовать пьедестал, а может быть, просто «задуем» гнусные надписи краской из баллончиков тех же цветов, которыми они были нанесены хулиганами», - подчеркнули в горкоме КПУ.

Как сообщал УНИАН, неизвестные облили памятник Володе Ульянову красной краской и надели на голову новогоднюю маску зайца. Кроме того, на постаменте нарисована звезда Давида и нанесена оскорбительная надпись.