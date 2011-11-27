В Крыму готовятся к 400-летию Дома Романовых

Министерство курортов и туризма Крыма разработало новый туристический маршрут - «Дворцы и имения Крыма».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Совета министров АРК.

В 2013 году будет отмечаться 400-летие Дома Романовых. «Начиная с Александра I, который в 1825 году приобрел "Ореанду", первое южнобережное имение Романовых, и заканчивая Николаем II, последним российским императором, все российские императоры и члены их семей приезжали на Южный берег Крыма на отдых. Династия Романовых на протяжении нескольких поколений испытывала нежную любовь к Крыму и к своим имениям здесь. Поэтому мы не можем остаться в стороне от столь знаменательной даты и начинаем цикл методических экскурсий», – заявили в Минкурортов Крыма.

Первый маршрут предусматривает посещение дворцов князя Дмитрия Романова «Кичкине», князя Георгия Романова «Харакс», князя Петра Романова «Дюльбер» и дворца графини Софии Паниной.