Министр: без продажи земли село окончательно погибнет

Продление моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения приведет к окончательному уничтожению украинского села.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Харькове заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК.

«Я считаю, что сторонники продления моратория – сторонники уничтожения украинского села. Не стоит вопрос продажи, стоит вопрос завершения земельной реформы. Законодатель много лет тому назад прописал, что завершением земельной реформы считается принятие закона о рынке земли. Это лучше назвать - закон об обороте сельскохозяйственных земель», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

Он подчеркнул, что правительство подготовит законопроект о рынке земли таким образом, «чтобы максимально обеспечить сельхозпроизводителя землей».

«Другого пути нет», - подчеркнул Н.ПРИСЯЖНЮК.

В свою очередь председатель Харьковской облгосадминистрации Михаил ДОБКИН отметил, что после внедрения рынка земли экономика Харьковской области за первый год после реформы получит 2–8 млрд. грн. инвестиций в технику, технологии, создание новых элеваторов, производство.