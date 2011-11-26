Губернатор: можете быть спокойны за свои деньги

В Одессе открылся трехдневный Дунайский инвестиционный форум.

Как передает корреспондент УНИАН, представители деловых кругов Австрии, Болгарии, Германии, Румынии, Сербии, Словакии, Венгрии и Украины собрались в Доме приемов Одесской облгосадминистрации, чтобы обсудить в рамках Дунайского инвестиционного форума перспективы расширения и укрепления делового сотрудничества.

Глава Одесской ОГА Эдуард МАТВИЙЧУК заявил на форуме, что сейчас в регионе реализуются «33 инвестиционных проекта общей стоимостью 1 млрд. долл. Иностранные инвесторы уже смогли убедиться: их финансовые вложения надежно защищены, и здесь они смогут получать намеченную прибыль».

Более того, отметил Э.МАТВИЙЧУК, «облгосадминистрация берется сопровождать инвестиционные проекты и помогать инвесторам в решении возникающих вопросов».

Председатель ОГА заверил предпринимателей стран Дунайского бассейна, что «инвестор, пришедший в Одесскую область, может быть спокоен за свои деньги: он должен получить прибыль, а также должна получить прибыль экономика региона. Других приоритетов у нас нет».

Участники Дунайского форума будут работать в трех секциях: «Транспорт и инфраструктура Дунайского субрегиона», «Сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность в АПК» и «Энергоэффективность и альтернативная энергетика».

В рамках форума, в котором принимают участие президент Ассоциации дунайских городов и регионов Эрик БАРТА, спецпредставитель МИД Украины Николай МЕЛЕНОВСКИЙ, депутаты Верховной Рады Украины, заинтересованные бизнесмены проведут выездные встречи на предприятиях и в портах Дунайского бассейна, которые помогут воочию оценить инвестиционный потенциал Одесской области.