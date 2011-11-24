В Донецке продолжает голодать 41 чернобылец

Сегодня в Донецке продолжает голодовку 41 чернобылец.

Об этом УНИАН сообщил представитель инициативной группы голодающих Владимир ДЕРКАЧ.

По его словам, ночь в палаточном городке протестующих у здания облуправления Пенсионного фонда прошла спокойно. «Только очень холодно, мороз 10 градусов», - посетовал В.ДЕРКАЧ.

Он также сообщил, что новых госпитализированных в числе голодающих нет, но двое «на подходе». «Мы видим, что два человека еле держатся, надо их госпитализировать», - сказал В.ДЕРКАЧ.

Он добавил, что ночью к голодающим приехал народный депутат от БЮТ Михаил ВОЛЫНЕЦ. Депутат хотел остаться с протестующими в палатке, но они настояли, чтобы он уехал отдыхать.

«Он нам нужен будет сегодня, чтобы помочь нам попасть на сессию областного совета», - заключил В.ДЕРКАЧ.

Как сообщал УНИАН, чернобыльцы в Донецке голодают с 15 ноября, требуя выплаты им законных пенсий в полном объеме и встречи с премьер-министром Николаем АЗАРОВЫМ.

Ночью 23 ноября Донецкий окружной административный суд удовлетворил иск Донецкого горсовета о запрете акции протеста-голодовки ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС возле здания областного Управления Пенсионного фонда из-за угрозы теракта.

Представитель инициативной группы заявил, что участники акции не покинут палаточный городок, несмотря на запрет суда.

Донецкий городской председатель Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО заверил, что силовой ликвидации палаточного городка чернобыльцев не будет.

В свою очередь в Министерстве внутренних дел Украины отметили, что милиция обеспечит правопорядок во время исполнения судебного решения о запрете акции чернобыльцев в Донецке.