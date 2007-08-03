УСПП и правительство решили, что делать с подписанным в марте документом

На сегодняшнем заседании Украинского союза промышленников и предпринимателей был утвержден план мероприятий по реализации Меморандума между УСПП и правительством Украины, подписанного в марте т.г.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УСПП, в рамках выполнения Меморандума планируется предпринять ряд мер по совершенствованию системы госзакупок, совершенствованию законодательства по вопросам внешнеэкономической деятельности и валютного регулирования, в сфере господдержки экономического развития, регуляторной политики и реформирования разрешительной системы, урегулирования проблемных вопросов в сфере земельных отношений и строительства, а также в антимонопольной политике и регулировании цен.

Как отметил сегодня на брифинге вице-премьер-министр, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ, Меморандум выполняется удовлетворительно.

По словам министра экономики Украины, президента УСПП Анатолия КИНАХА, подписание Меморандума о партнерстве и сотрудничестве между Кабинетом министров Украины и УСПП позволило правительству внедрить эффективные механизмы взаимодействия с общественностью.

А.КИНАХ отметил, что со стороны правительства «заметно существенное повышение гласности и открытости его работы». В частности, он отметил, что при Министерстве экономики был создан Общественный совет в составе представителей объединений промышленников и предпринимателей, профессиональных ассоциаций, известных экспертов и научных работников, кроме того, при поддержке Министерства экономики были созданы Совет национальных ассоциаций товаропроизводителей – национальный координирующий орган ассоциаций отечественных товаропроизводителей.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров Украины и Украинский союз промышленников и предпринимателей (УСПП) 20 марта т.г. подписали Меморандум о партнерстве и сотрудничестве. Цель документа - на основе усиления диалога между властью и бизнесом строить качественные условия развития экономики и защиты внутренних и внешних интересов Украины.