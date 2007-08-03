Ющенко Януковичу про скотину, крестьян и исполнительную власть

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО просит премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА безотлагательно решить проблемы с выплатой крестьянам дотаций за скот и птицу, выращенные и проданные в 2006 году.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в своем письме В.ЯНУКОВИЧУ В.ЮЩЕНКО напомнил, что сейчас общая сумма начисленных, но невыплаченных дотаций, составляет около 14 млн. грн. – в основном речь идет о средствах, задолженных жителям сел и поселков, для которых выращивание и продажа скота и птицы является одним из основных источников доходов в семейные бюджеты.

«Самоустранение правительства от решения указанного вопроса усиливает социальное напряжение в регионах, негативно влияет на уровень достатка крестьян», – отметил В.ЮЩЕНКО, добавив, что особенно это касается этого года, когда импорт мяса на 40% превышает прошлогодние объемы и составляет около 110 тыс. тонн за первое полугодие, а закупочные цены на скот и птицу уже снизились на 10%.

«Есть основания утверждать, что исполнительная власть не заинтересована в поддержке отечественных производителей и создает условия для увеличения объемов завоза продукции из-за границы», – констатировал Президент.

Глава государства считает недопустимым дальнейшее затягивание решения этой проблемы и ожидает, что будут предприняты исчерпывающие меры по ее урегулированию в двадцатидневный срок.