МЧС просит не спекулировать на фосфоре

Локальных вспышек фосфора на месте аварии поезда во Львовской области не зафиксировано уже около суток.

Об этом говорится в официальном заявлении Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины по поводу ситуации в с. Ожидов Буского района Львовской области, переданном УНИАН Управлением информационно-разъяснительной работы и связей со СМИ.

В настоящее время на месте катастрофы в круглосуточном режиме дежурят ответственные офицеры МЧС Украины и работает мобильная оперативная группа Главного управления МЧС Украины во Львовской области во главе с заместителем начальника ГУ по вопросам реагирования на чрезвычайные ситуации, в постоянной боевой готовности находят пожарно-спасательные подразделения.

Сегодня в зоне фосфорной аварии продолжаются рекультивационные работы, а также осуществляется непрерывный мониторинг экологической ситуации в районе. Заключения лабораторий СЭС и Управления экологии свидетельствуют о том, что предельно допустимая концентрация вредных веществ не превышает нормы. В случае, если показатели вредных веществ превысят предельно допустимые концентрации на месте аварии, МЧС немедленно проинформирует общественность и органы государственной исполнительной власти в соответствии с действующим законодательством.

Локальных вспышек микрокристаллов фосфора, которые возникали на поверхности почвы, в результате рекультивационных работ не зафиксировано уже около суток. Представители государственных служб постоянно наблюдают за ходом событий и фиксируют любые изменения как в окружающей среде, так и в состоянии здоровья жителей окружающих сел.

Рекультивационные работы проводятся в соответствии с планом. Ситуация на месте аварии полностью контролируется.

МЧС Украины обращается к представителям СМИ и политических сил с просьбой не политизировать ситуацию и не создавать искусственного напряжения вокруг ситуации в с. Ожидов, не спекулировать на теме безопасности населения и не распространять недостоверную информацию.

МЧС информирует, что место проведения работ является открытым для представителей СМИ, которые могут беспрепятственно наблюдать за ходом рекультивационных работ и лично убедиться в экологической и техногенной безопасности для граждан.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 августа, депутат Буской районного совета Ростислав СЛИПЕЦ сообщил корреспонденту УНИАН, что на месте аварии «фосфорного» поезда под Ожидовом Львовской области снова загорелся фосфор. По словам депутата, причина возгорания – плохая рекультивация почв. Он также сообщил, что сам побывал на месте происшествия.

В Министерстве охраны окружающей природной среды отрицали возможность повторного возгорания на месте аварии поезда, который перевозил желтый фосфор.

«Все это неправда, я вам вполне авторитетно заявляю», - сказал журналистам заместитель министра охраны окружающей среды Степан ЛИЗУН.

При этом он отметил, что во время рекультивации земель на месте аварии было использовано 88 вагонов почвы, и на место разлива фосфора был положен двухметровый земляной слой.

В то же время С.ЛИЗУН не исключил возможность возгорания небольших фрагментов почвы и щебня железнодорожного полотна на месте аварии в результате возобновления железнодорожного сообщения на указанном участке.