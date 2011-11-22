Свидетель по делу Ландика заявил, что ему предлагали стать потерпевшим

Свидетель по делу депутата Луганского горсовета Романа ЛАНДИКА Владимир КИСЕЛЬМАН сообщил в суде, что ему предлагали стать потерпевшим.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.КИСЕЛЬМАН заявил сегодня во время слушания в Ленинском райсуде Луганска уголовного дела по обвинению Р.ЛАНДИКА в избиении Марии КОРШУНОВОЙ.

По словам В.КИСЕЛЬМАНА, в милиции ему предлагали сделать его потерпевшим в деле Р.ЛАНДИКА, но он отказался.

Как сказал В.КИСЕЛЬМАН, что на этапе следствия его допрашивали 4 раза, при этом следователи сами предлагали ему формулировки ответов, согласно которым он выглядел пострадавшим от Р.ЛАНДИКА.

Как сообщал УНИАН, 4 июля ночью в ресторане «Баккара» в Луганске сын народного депутата от Партии регионов Владимира ЛАНДИКА, депутат Луганского горсовета Р.ЛАНДИК избил М.КОРШУНОВУ.

7 июля прокуратура Луганской области возбудила уголовное дело в отношении Р.ЛАНДИКА по ч. 3 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Он был объявлен в розыск и задержан в Краснодаре (РФ).