В Одессе убит глава брокерской фирмы

В одном из элитных районов Одессы, напротив дома №1 по улице Уютной, утром найден застреленным в салоне своего «Мерседеса» глава брокерской фирмы, работающей в морском порту.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Управления МВД Украины в области.

«Сообщение об убийстве поступило в милицию в 11.35, - уточнил руководитель Отдела связей с общественностью Владимир ШАБЛИЕНКО. – Тело владельца фирмы с огнестрельным ранением головы обнаружил за рулем автомобиля, стекла которого оказались не поврежденными, его водитель».

В салоне автомобиля оперативники нашли гильзу от пистолета системы Макарова.

Сейчас на месте преступления работает группа экспертов.

По некоторым сведениям, полученным УНИАН из неофициальных источников, предприниматель был застрелен киллером двумя пистолетными выстрелами около восьми часов утра.