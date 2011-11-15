Новый министр сменил кадровика и начальника уголовного розыска

Министр внутренних дел Украины Виталий ЗАХАРЧЕНКО назначил двух новых руководителей на должности в центральном аппарате МВД.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, так, приказом министра от 11 ноября руководителем Департамента кадрового обеспечения МВД назначен полковник милиции Михаила ДЫВАК.

Другим приказом начальником Главного управления уголовного розыска Департамента криминальной милиции МВД Украины назначен генерал-лейтенант милиции Василий ПАСКАЛ.