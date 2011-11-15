Водитель сбил велосипедиста, а тело бросил в озеро

В городе Дрогобыче Львовской области водитель автомобиля «Москвич» совершил наезд на велосипедиста, который от полученных травм скончался на месте происшествия. Чтобы скрыть преступление, тело жертвы мужчина вместе с сообщниками пытался скрыть в местном озере.

Как сообщила УНИАН руководитель пресс-службы управления ГАИ в Львовской области Светлана ДОБРОВОЛЬСЬКАЯ, 6 ноября на берегу озера в городе Дрогобыче случайные прохожие обнаружили тело мужчины, недалеко от которого лежал велосипед. Сотрудники милиции, прибывшие на место происшествия, установили, что мужчина погиб от травм, характерных для ДТП.

Вследствие применения комплекса оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что накануне, 5 ноября, 26-летний ранее судимый житель Дрогобыча, управляя автомобилем «Москвич», в салоне которого находились еще два 18-летних жителя Дрогобыча, на улице Спортивной в Дрогобыче совершил наезд на 57-летнего местного жителя, ехавшего на велосипеде. От полученных травм велосипедист скончался на месте ДТП.

«Тело мужчины положили в багажник, убрали с дороги велосипед и, чтобы скрыть преступление, вывезли пострадавшего в местное озеро», - рассказала С.ДОБРОВОЛЬСКАЯ.

14 ноября правоохранители задержали двух сообщников виновника ДТП. Водитель «Москвича» разыскивается.

Проводится следствие.