Азаров говорит, что Украина может сэкономить до 6 миллиардов на газе

В случае достижения ожидаемых результатов в газовых переговорах Украина сможет экономить до 500 млн. долл. в год благодаря снижению цены на газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в эфире Первого национального телеканала.

«Как только мы договоримся о приемлемой цене на газ, то получим сразу «плюс», грубо говоря, 500 млн. долларов в месяц. Это по году 6 миллиардов. Если бы мы этот ресурс имели в этом году – у нас вообще никаких бы проблем не возникло», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 10 ноября министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО заявил, что Украина и Россия перешли к техническому оформлению газовых договоренностей.

Он напомнил, что основой ведущихся сейчас переговоров между Украиной и Россией в газовой сфере послужила встреча Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА с президентом РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ и премьер-министром РФ Владимиром ПУТИНЫМ в Завидово (Россия) в сентябре.

9 ноября в Киеве в рамках переговоров с Украиной по вопросам сотрудничества в газовой сфере состоялась рабочая встреча председателя правления ОАО «Газпром» Алексея МИЛЛЕРА и Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

По результатам встречи «Газпромом» было отмечено, что переговорный процесс ведется интенсивно и к настоящему моменту рассмотрен большой перечень сложных вопросов.