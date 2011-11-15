Налоговая за деньги ветеранов сделала мультфильм

Сегодня в Киеве состоялся премьерный показ мультфильма для детей о налогах «Город мечты», созданного при поддержке Государственной налоговой службы Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам одного из продюсеров мультфильма Артема ШЕРЕМЕТА, «достаточно сложно сегодня в Украине сделать нормальный 2D мультфильм. Вообще сложно сделать любой 2D мультфильм».

Он объяснил это тем, что в Украине сложно собрать профессиональных художников, ведь они работают на территории всей страны.

Бюджет мультфильма составил 350 тыс. грн. По словам председателя ГНСУ Александра КЛИМЕНКО, средства были собраны Ассоциацией ветеранов Госналогслужбы.

В пресс-службе ведомства также сообщили, что мультфильм будет в ротации на телевидении, в кинотеатрах, а также его будут показывать в школах. Кроме того, он будет доступен в Интернете, в том числе в социальных сетях.

В ГНСУ напомнили, что в декабре 2010 года Госналогадминистрация в Донецкой области объявила творческий конкурс "Страна уплаченных налогов" ("Країна сплачених податків") на самый лучший сценарий мультипликационного фильма по налоговой тематике. Всего на конкурс было подано 343 работы от профессиональных сценаристов и аматоров из Украины, России и Беларуси.

20 апреля этого года состоялось официальное представление сценариста-победителя - белорусской писательницы Людмилы БОГДАНОВОЙ.

В процессе работы над мультфильмом была частично изменена сюжетная линия и персонажи.