Милиция говорит: «кашу» из 10 авто на Крещатике заварил человек непубличный

Автомобиль "Бентли", который вчера вечером стал виновником масштабного ДТП на Крещатике и травмировал инспектора ГАИ, принадлежит непубличному лицу.

Об этом УНИАН сообщили в столичном главке милиции, отметив, что за рулем автомобиля находился водитель, 1973 года рождения, житель Киевской области.

Управление ГАИ г. Киева сегодня сообщило детали ДТП.

ГАИ предварительно установило, что вчера, 10 ноября, в 18.30 на перекрестке улиц Крещатик - Прорезная, 38-летний водитель автомобиля «Bentley Continental», двигаясь по улице Крещатик со стороны Европейской площади в направлении бульвара Шевченко, проехал перекресток на запрещающий сигнал регулировщика и совершил столкновение с автомобилем «Mercedes-Benz SL500», который выехал на перекресток с улицы Прорезной.

После столкновения автомобиль «Bentley» отбросило на инспектора ГАИ, который в то время регулировал дорожное движение.

Кроме того, неуправляемый «Бентли» выехал на встречную полосу и повредил еще семь автомобилей: «Мерседес-бенц 308Д», «ВАЗ-21113», «Хюндай Гетц»», «Вольво», «Мазда», «Тойота РАФ-4» и «Хюндай Гетц»», которые остановились на запрещающий сигнал регулировщика.

В результате дорожно-транспортного происшествия были травмированы 28-летний инспектор дорожно-патрульной службы ГАИ и водитель автомобиля «Бентли».

Работник ГАИ с переломом голени госпитализирован, в больницу доставлен и водитель, который получил закрытую черепно-мозговую травму и травму живота.

Причины этого ДТП устанавливаются.

Начато расследование.

Сегодня некоторые СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили, что «Бентли», который стал причиной ДТП на Крещатике, принадлежит одному из народных депутатов Украины.